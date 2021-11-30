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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Anne oğulun üzerine çatı düştü! İşte o an! - VİDEO HABER
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Anne oğulun üzerine çatı düştü! İşte o an!

İstanbul Kağıthane’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak o esnada kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: Anne oğulun üzerine çatı düştü! İşte o an! - VİDEO HABER
Anne oğulun üzerine çatı düştü! İşte o an!
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İHA

İstanbul'da, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, mega kentte dün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Akşamüstü ilçedeki bir cadde üzerindeki binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

ANNE İLE OĞULU ÇATININ ALTINDA KALDI

İHA'da yer alan habere göre o esnada kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ESNAF YARDIMLARINA KOŞTU

Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Uçan çatı kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düşüyor. Çatının altında kalan anne ve oğluna çevredeki esnaf yardıma koşuyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve oğlunu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ANNENİN BACAKLARI OĞLUNUN KOLU KIRILDI"

Esnaf Nizamettin Ertürk, “Biz sese çıktık, bir baktık ki tahtaların altında teyzeyle oğlu duruyordu. Arkadaşlarla beraber tahtaları kaldırdık. Teyzenin bacakları kırık olduğu için ambulansa haber verdik. Anne ve çocuk, 2 yaralı var. Annesinin bacakları, oğlunun da kolu kırıktı. Ambulansı aradık geldi, polis arkadaşlarda geldi. Sonra gönderdik. Büyük bir facia yaşanabilirdi, Allah korudu” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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