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Son dakika haberler... 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme!

İzmir Buca’dan 2017 yılında ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e hareket eden Armağan Serttaş yönetimindeki otobüs, Sakartepe rampasından inişi esnasında kaza yapmış ve 24 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Olayda, kazanın tek tutuklu sanığı araç sahibi Bülent Çetindağ yeniden hakim karşısına çıktı

Son dakika: Anneler Günü'ndeki faciada flaş gelişme! - Haberler
İHA

Araç sahibi Bülent Çetindağ’ın tutuklu yargılandığı dava Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Şubat 2019 tarihinde karara bağlanmış ve sanığa ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’den 12 yıl hapis cezası verilmişti.

İHA'nın haberine göre, sanığın, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürüldü. Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Tutuklu sanık Bülent Çetindağ’a verilen cezanın alt sınırdan verildiğini hükmeden Yargıtay, cezanın üst seviyeden verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden başlayan yargılama sürecinde tutuklu sanık bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada sanık avukatı müvekkilinin gelen adli tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını, bu nedenle olayın faili olamayacağını belirterek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

İddia makamı ise Yargıtay kararının uygulanmasını ve sanığın üzerine atılan suç durumunun ağırlığından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme araç sahibi Bülent Çetindağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 11 Şubat'a ertelendi.

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