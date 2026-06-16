"Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 63 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konulmuştu.