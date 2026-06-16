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        Antalya'da "Altunlar" suç örgütüne operasyon: 33 tutuklama

        Antalya'da "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 43 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        "Altunlar" örgütüne 33 tutuklama
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        Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 zanlı tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 8'i de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Ne olmuştu?

        "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 63 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konulmuştu.

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