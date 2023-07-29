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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da apartmanın çatısında cansız beden bulundu

        Antalya'da apartmanın çatısında cansız beden bulundu

        Antalya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında, yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:54
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        Çatıda cansız beden bulundu!
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        Antalya'da 5 katlı apartmanın çatısında, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen 35- 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu.

        Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan bir vatandaş, bugün saat 07.00 sıralarında çıktığı çatıda yarı çıplak hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde üzerinde kimlik çıkmayan ve 35- 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğünü belirledi.

        Üzerinde sadece şort bulunan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü öğrenilirken ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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