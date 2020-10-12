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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika Antalya'da dehşet! Kayınvalideye 8 kurşun! - Haberler
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Antalya'da dehşet! Kayınvalideye 8 kurşun!

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde damadı M.İ. (42) tarafından silahla vurulan Makbule Can (64) hayatını kaybetti. Jandarma ekibi olayın ardından kaçan katil zanlısı M.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı

Son dakika Antalya'da dehşet! Kayınvalideye 8 kurşun! - Haberler
AA

Kadın cinayetinin son adresi, Antalya'nın Serik ilçesi oldu. Edinilen bilgiye göre Haskızılören Mahallesi'nde Makbule Can (64) ile evine gelen damadı M.İ. (42) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.İ., yanındaki tabancayla kayınvalidesine 8 el ateş etti.

OLAYIN ARDINDAN KATİL ZANLISI KAÇTI

AA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaçan M.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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