Antalya'da dehşet! Kayınvalideye 8 kurşun!

AA

Kadın cinayetinin son adresi, Antalya'nın Serik ilçesi oldu. Edinilen bilgiye göre Haskızılören Mahallesi'nde Makbule Can (64) ile evine gelen damadı M.İ. (42) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.İ., yanındaki tabancayla kayınvalidesine 8 el ateş etti.

OLAYIN ARDINDAN KATİL ZANLISI KAÇTI

AA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaçan M.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.