Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın, restoranda yiyin Hava sıcaklarının rekor kırdığı şu dönemde, orman yangını tehlikesi de alarm veriyor. Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük bir alanı kül eden orman yangını tehlikesi bu yıl da devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, şu dönemde çok dikkatli olunması gerektiğini bildirerek, "20 gün mangal yakmayın" uyarısında bulundu

Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Şimdi her şey yanmaya hazır durumda. 2021 yılında yaşadığımız Manavgat orman yangını faciasına yakın hava halleri var" dedi. Orman yangınlarının yüzde 90'ın üzerinde insan eliyle çıktığını kaydeden Dikici, "20 gün mangal yakmasak ne olur Restoranda yiyin" dedi.

İki haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde olduğu turizm kenti Antalya'da düşük nem nedeniyle orman yangını riski devam ediyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici Hatay, Muğla, Çanakkale, Adana ve Mersin'de devam eden yangınlar nedeniyle Antalya'da da yangın riskine karşı orman bölge müdürlüğü ekipleri hazır bekliyor. 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ta meydana gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangının benzerinin yaşanmaması için kentin genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İnsansız hava araçlarıyla havadan, duman gözcüleriyle ise kulelerden 24 saat gözlem yapılıyor. REKLAM Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, havanın sıcak, nemin de düşük olduğu günlerde esen rüzgarın fön etkisi yaptığını söyledi. Bu durumun yangın için tüm ortamın hazır olduğu anlamına geldiğini belirten Dikici, "Şimdi her şey yanmaya hazır durumda. 2021 yılında yaşadığımız Manavgat orman yangını faciasına yakın hava halleri var. Her türlü önlemi alıyoruz" dedi.

Vatandaşı bilgilendirmek noktasında sürekli çalıştıklarını ve devriye görevleri yaptıklarını belirten Dikici, yangına karşı aldıkları önlemleri de anlattı. Yangın söndürme işçilerinin hazır beklediğini belirten Dikici, "1300 işçimiz 24 saat sadece yangın için bekliyor. Onlar yangın savaşçılarımız. 45 kulemiz var. 36'sında kamera var. Antalya'nın en ücra noktasına 15 dakikada ulaşacak ekiplerimiz var. 9 söndürme helikopteri, 2 kiralık, 4 de orman genel müdürlüğünün kendi envanterinde yer alan 6 uçağımız var. Havada 24 saat gözetleyen insansız hava aracımız var" diye konuştu.