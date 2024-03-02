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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya’da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı

        Antalya’da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda 1,5 metre uzunluğunda piton bulundu. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi. Yılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:09
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        ikinci piton vakası! Bu sefer...
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        Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Daha öncede bir sitenin bahçesinin demir kapısında piton bulunarak el konulmuştu.

        Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti.

        Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

        İKİNCİ PİTON VAKASI

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        Öte yandan 24 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

        Görüntü çeken bir vatandaş, ”Sitenin demir kapısına sıkışmış şekilde bir yılan, boğa yılanı herhalde, ben Antalya’nın yerlisiyim böyle bir şey görmedim. 1,5 metre kadar var, boğa yılanı olarak tahmin ediyorum” diyerek, endişesini dile getirmişti.

        Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Piton daha sonra aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

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