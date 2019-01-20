Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dönem başkanlığını yaptığı Arap Birliği'nin Beyrut'taki zirvesinde konuştu.

Avn, Suriyeli mülteciler için ülkelerine dönüş çağrısı yaptı. Lübnanlı lider ayrıca, kalkınma ve yeniden inşa için bir Arap bankası kurulmasını önerdi.

Avn, Arap Ekonomi Zirvesi sonuç bildirgesinde Suriyeli mültecilerle ilgili çözüm önerilerinin bulunacağını söyledi.