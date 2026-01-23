Habertürk
        Son dakika: Ardahan'da TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        Ardahan'da TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan bir TIR, Posof–Türkgözü uluslararası kara yolunu ulaşıma kapattı. Eminbey köyü mevkiinde kayarak yolu kapatan TIR'ın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:51
        TIR kaydı, uluslararası yol kapandı
        Ardahan’ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre; Ardahan’ın Posof ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        TIR YOLU KAPATTI

        Kar yağışı nedeniyle Eminbey köyü mevkiinde kayganlaşan yolda bir TIR kayarak yolu kapattı.

        ULUSLARARASI YOLUN KAPANMASINA NEDEN OLDU

        Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Posof-Türkgözü uluslararası kara yolunda ulaşımın durmasına neden olan TIR’ın kurtarılması için çalışma başlatılırken bölgede uzun araç konvoyu oluştu.

