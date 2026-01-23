Ardahan'da TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan bir TIR, Posof–Türkgözü uluslararası kara yolunu ulaşıma kapattı. Eminbey köyü mevkiinde kayarak yolu kapatan TIR'ın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu
Ardahan’ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı.
DHA'nın haberine göre; Ardahan’ın Posof ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
TIR YOLU KAPATTI
Kar yağışı nedeniyle Eminbey köyü mevkiinde kayganlaşan yolda bir TIR kayarak yolu kapattı.
ULUSLARARASI YOLUN KAPANMASINA NEDEN OLDU
Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Posof-Türkgözü uluslararası kara yolunda ulaşımın durmasına neden olan TIR’ın kurtarılması için çalışma başlatılırken bölgede uzun araç konvoyu oluştu.