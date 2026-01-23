Restoran sahibi, intikam için öldürülmüş

Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz'ı (58) tabancayla öldürüp, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Edirne'de yakalanan D.E.A. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, olaydan bir hafta önce eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Mert Can Özşahin... Daha Fazla Göster Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz'ı (58) tabancayla öldürüp, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Edirne'de yakalanan D.E.A. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, olaydan bir hafta önce eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Mert Can Özşahin'in (25) intikamı için işlendiği ortaya çıktı. Durmaz'ın oğlu Muhammet Enes Durmaz'ın (24), Özşahin'i yaralayan şüphelinin kaçmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. (DHA) Daha Az Göster