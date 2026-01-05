Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti

        Antalya'nın Aksu ilçesinde arazide avlandıkları sırada arkadaşının silahından çıkan saçmalarla ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:12
        Antalya'nın Aksu ilçesinde arazide avlandıkları sırada arkadaşının silahından çıkan saçmalarla ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        OMZUNA ALDIĞI ESNADA SİLAH ATEŞ ALDI

        Aksu ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç., avlanmak üzere Karaöz Mahallesi kırsalına gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaş, araca yaklaştıkları sırada talihsiz bir kazayla karşılaştı. İddiaya göre Ahmet G., av tüfeğini omzuna aldığı esnada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti.

        EVLİ VE 6 AYLIK BEBEĞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet G. ise olaydan sonra gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden Oğuzhan Karagöz'ün evli olduğu ve 6 aylık bir bebeğinin bulunduğu öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
