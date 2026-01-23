Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ormanlık alana uçtu, faciadan dönüldü | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ormanlık alana uçtu, faciadan dönüldü

        Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:22
        İETT otobüsü ormanlık alana uçtu faciadan dönüldü
        Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA TAHLİYE OLDULAR

        Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

        FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

