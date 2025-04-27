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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Artvin'de heyelan! O anlar kameralara yansıdı | Son dakika haberleri

        Artvin'de heyelan! O anlar kameralara yansıdı

        Artvin-Şavşat Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Şavşat istikametine seyir halinde olan bir sürücü, o anları kameraya kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:54
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        Artvin'de heyelan! Kameralara yansıdı
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        Artvin’de Şavşat Karayolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolu'nun yaklaşık 25. kilometresinde meydana geldi. Şavşat istikametine seyir halinde olan bir sürücü, yamaçtan ufak taşların düştüğünü fark ederek aracını durdurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlayan sürücü, kısa süre sonra büyük bir kaya parçası ve toprak kütlesinin karayoluna indiği anları görüntüledi.

        Heyelan nedeniyle çevreyi yoğun toz bulutu kaplarken, yolda araç bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Trafiğe kapanan yolda, Karayolları ekipleri tarafından temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

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