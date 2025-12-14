Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeki minibüsün üzerine yamaçtan kopan kaya düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ!

İHA'daki habere göre olay, Artvin'in Borçka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaçtan kopan dev kaya parçaları, hareket halindeki minibüsün üzerine düştü.

KAYA PARÇASI KOLTUĞA DÜŞTÜ

Kaya, minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girerken, koltuğun üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle minibüs büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

YARALANAN YOK

Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu öğrenilirken, olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kaya ve araç kaldırma çalışmalarını başlattı. Çalışmaların ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.