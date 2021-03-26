Son dakika: Aşağılık adam bir engelli genci daha dövmüş! - Haberler

Aşağılık adam bir engelli genci daha dövmüş! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

İHA'nın haberine göre, kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Fırat K.’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.’nın yine engelli bir vatandaşı darbettiği görünüyor.

Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görünüyor.