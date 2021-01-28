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Son dakika haberler... Amasya'da aşı ekiplerini şoke eden ölüm!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı. Çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi

Son dakika: Aşı ekiplerini şoke eden ölüm! - Haberler
İHA

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine koronavirüs aşısı yapmak için gitti.

İHA'nın haberine göre, çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekipler çağırdıkları komşularıyla birlikte eve girdi. İki çocuk sahibi yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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