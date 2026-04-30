Goyan aşireti düğünler için kısıtlamaya gitti

Şırnak'ın en büyük aşiretlerden biri olan Goyan aşiretince düğünler için yeni kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere, çekimden orkestraya kadar 21 farklı konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin rahat bir şekilde evlenmelerinin yolunu açtı. (IHA)