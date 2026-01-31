Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Giriş: 31.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:27

