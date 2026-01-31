Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Giriş: 31.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:27
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
