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        Haberler Gündem Son dakika: Atla giderken 'alkollü araç kullanmak'tan ceza yedi

        Atla giderken 'alkollü araç kullanmak'tan ceza yedi

        Mersin'de atıyla markete giden bir kişiye, 'alkollü araç kullanmak' ve 'kara yolunda hayvan bulundurmak' suçlarından toplam 10 bin 263 TL ceza kesildi. Toplam 10 bin 263 TL ceza yazılan Durukan Işık, cezaya itiraz edeceğini belirterek, atın kanunda hiçbir hükmü olmadığı gibi böyle bir ceza şeklinin bulunmadığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:17
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        Hem atlı hem alkollü
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        Mersin'de atıyla markete giden bir kişiye, 'alkollü araç kullanmak' ve 'kara yolunda hayvan bulundurmak' suçlarından toplam 10 bin 263 TL ceza kesildi. Toplam 10 bin 263 TL ceza yazılan Durukan Işık, cezaya itiraz edeceğini belirterek, atın kanunda hiçbir hükmü olmadığı gibi böyle bir ceza şeklinin bulunmadığını söyledi.

        Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda 30 Nisan'da yaşandı. Gece saatlerinde GMK Bulvarı üzerinde atıyla markete gittiğini iddia eden 25 yaşındaki Durukan Işık, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Işık'a, ‘alkollü araç kullanmaktan' 9 bin 270 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ‘yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak' suçundan da 993 TL ceza kesildi.

        AT SAHİBİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

        Toplam 10 bin 263 TL ceza yazılan Işık, cezaya itiraz edeceğini belirterek, olay günü yaşadıklarını anlattı. Atıyla binek olarak seyir halinde markete gittiğini ifade eden Işık, "Yolda polisler beni durdurmak istedi. Arkamdan kornaya basınca atım hızlanmaya başladı. O süreçte ben de kulaklıkla müzik dinliyordum, korna sesini o an duymadım. Kornaya bastıklarında atım koşmaya başladı, ben de atımı durdurmaya çalıştım. Onlar da sireni çalıştırınca, at daha da fazla hızlanmaya başladı. Çünkü bu bir yarış atı, normal bir at değil. Öyle olunca peşime düştüler, kaçıyorum diye. Daha sonra polisler ışıklarını yakınca, atı durdurmaya başladım. Bu sırada at kaydı ve düştüm" dedi.

        Yazılan cezaya itiraz edeceğini vurgulayan Işık, "Atın kanunda hiçbir hükmü yok, böyle bir ceza şekli yok. Yazdığı ceza makbuzunda aracın modeli yazmıyor, plakası yazmıyor. Tamam, alkolden 9.270 lira ceza yazıyor, madem bu bir araç, peki neden ehliyetsizlikten ceza yazılmıyor? Ehliyetim yok. Araçta değilim, attayım. Alkometre üflettiler, promilmetrede de alkol çıkınca zorla arabaya bindirdiler. Beni karakola götürdüler, ifade verdim. İfadeyi verene kadar atımı karakolun önünde bağlı tuttular. Avukatımla gerekli itirazları yapacağız, gerekli şikayetlerde de bulunacağız. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız" diye konuştu.

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