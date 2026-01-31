Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli daha gözaltında
İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditte 2007 doğumlu bir kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın (17) ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.