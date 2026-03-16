        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Atlas'ın ailesine tehditte iddianame!

        Atlas'ın ailesine tehditte iddianame!

        İstanbul Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1'i çocuk 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:57
        Güngören'de 14 Ocak 2026'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesi ve sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderildiği, olayla ilgili sanal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıldığı ve maktul adına sahte sosyal medya hesabı açılarak içerik paylaşıldığı tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında; 2 şüpheli hakkında 'Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit', 1 şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 1 şüpheli hakkında 'Suç işlemeye alenen tahrik etme', 1 şüpheli hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 1 şüpheli hakkında 'Kişinin hatırasına hakaret' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından, 2 şüpheli ve 1 çocuk şüpheli hakkında ise 'Birden fazla kişi ile tehdit', 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' ve 'Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit' suçlarından 1'i çocuk olmak üzere 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

