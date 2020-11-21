İstanbul'da AVM'nin restoranında yangın! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Şişli'deki bir AVM'nin çatı katında, sabah saat 7.30 sıralarında bir yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RESTORAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.