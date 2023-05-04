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Avrupa Merkez Bankası faiz artırımında hız kesti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde "Sıkı para politikası koşulları yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılınncaya kadar devam edecek" dedi. ECB önceki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) da benzer bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

'ENFLASYON BASKISI DEVAM EDİYOR'

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi ve süregelen enflasyon baskısı ışığında 25 baz puanlık faiz artırımına gidildiği belirtildi.

Manşet enflasyonun son aylarda düşüşe geçtiği belirtilen karar metninde "Ancak fiyat baskıları güçlü olmaya devam ediyor. Daha önceki faiz artırımları Euro Bölgesi finansman ve parasal koşullarına güçlü bir şekilde aktarılırken, diğer yandan kararların reel ekonomiye aktarımındaki gecikme ve gücü belirsizliğini koruyor" denildi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun gelecekteki kararları, politika faizlerinin orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılması için yeterli düzeyde kısıtlayıcı olmasını sağlayacaktır. Kurul, kısıtlayıcılığın uygun seviye ve sürede belirlerken veri odaklı yaklaşımına devam edecektir."

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 7

Son olarak Eurostat, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdiğini açıkladı. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 6.9 seviyesindeydi.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde manşet enflasyonda düşüş kaydedildiğini ancak fiyat baskılarının sürdüğünü belirtti.

'DAHA FAZLA ADIM ATMAMIZ GEREKLİ'

Orta vadeli enflasyon baskılarının önüne geçmek için para politikası adımlarının atıldığını vurgulayan Lagarde "Sıkı para politikası koşulları yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılıncaya kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Lagarde enflasyon beklentilerinin üzerindeki ücret artışlarının enflasyonu yukarı taşıyabileceğini söyledi.

ECB Başkanı bunun yanında "Faiz artırımları durmuyor, daha fazla adım atmamız gerekli" diye konuştu.

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