Fed faiz kararını açıkladı

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına çekti. Böylece politika faizi son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

FOMC mart ayında da 25 baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Oybirliğiyle alınan son kararla beraber son 10 toplantıda politika faizini toplamda 500 baz puan artırmış oldu.

'ABD BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLAM'

Karar metninde ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini koruyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Kurul, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için ne boyutta ek sıkılaştırmanın uygun olacağını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" denildi.

NET DEĞİL AMA ŞAHİN DE DEĞİL

Daha önceki karar metinlerinde "Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için Komite, ilave sıkılaştırmanın uygun olabileceğini öngörmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. Son karar metninde ise bu ifade yer almadı.

Dolayısıyla Fed gerekirse sıkılaştırmaya gidebileceği imasında bulundu ancak önceki karar metinlerine göre 'güvercin' olmasa da daha az 'şahin' bir açıklama yaptı. Bu, piyasalarda ilk anda sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. Bu sebeple dolar endeksinde yüzde 0.6'lık düşüş kaydedildi.

'GEREKİRSE DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ'

Kararın ardından açıklamada bulunan Fed Başkanı Jerome Powell geçen yıl ortasına göre enflasyonun ılımlılaştığını ancak enflasyon baskısının halen yüksek olduğunu belirtti. Powell gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracaklarını ifade etti. Powell "Faiz kararlarını toplantıdan toplantıya gelecek verileri değerlendirerek alacağız" ifadelerini kullandı.

DURGUNLUK BEKLEMİYOR

Borç tavanının zamanında yükseltilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Powell "Borç tavanına dair bir anlaşma olmamasının ekonomik sonuçları son derece belirsiz" dedi.

Powell, ABD ekonomisi için tahminlerinin durgunluk değil 'ılımlı büyüme' olduğunu söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Faiz indirimlerinin gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Komite olarak enflasyonun düşeceğini öngördüklerini belirten Powell "Ancak bunun uzun bir süre alacağını düşünüyoruz. Eğer bu tahminimiz doğruysa faiz indirimleri uygun olmayacaktır" cevabını verdi.

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