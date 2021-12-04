Avukat evinde arama kararına hukukçulardan tepki

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Türk Telekom eski Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Yakup Öztunç ve 2 isim hakkında, Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın’ın şikayeti üzerine “iftira, hakaret ve tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. Suç duyurusu dilekçesinde üç ismin, farklı sosyal medya hesapları üzerinden iftirada bulundukları öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında; arama yapılarak dijital materyallere el konulması ve şüphelilerin ifadelerini alınması için İzmir, Afyonkarahisar ve İstanbul Andolu Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi. İstanbul Anadolu Savcılığı’na gönderilen talep reddedildi. Afyonkarahisar’da ise ilgili şüphelinin yurtdışında bulunması nedeniyle arama yapılamadı. İzmir’e Avukat Öztunç hakkında gönderilen arama kararı ise işleme konuldu. Öztunç’un Güzelbahçe’deki evine polis ekipleri gitti.

SEMİZ’DEN TEPKİ

Ankara 2 Nolu Barosu Avukatlarında Mustafa Semiz, Avukat Öztunç hakkında verilen arama kararları ve tutanakları sosyal medya hesabından paylaştı. Semiz, “Sevgili meslektaşlarım 03.11.2021 günü baromuzun kuruluşunda büyük emeği olan kurucu üyemiz Sayın Av. Yakup Öztunçun İzmir’de ki evinde hukuksuz olarak arama kararı talep edilmiş. ceza hakimliğince arama kararı verilerek üyemizin evi arattırılmak istenmiştir.

Üyemizin üzerine atılan suç şahsa iftira suçudur. Dün arama yapılamamış aynı hukuksuzluklar bugünde katlanarak devam etmiş ve şu an üyemizin evinde tekraren arama kararı alınmıştır. Bu hukuksuzluğu kınıyorum” dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e de seslenen Semiz, “Sayın Bakanım. Sizde bizim melektaşımızsınız...Lütfen bu hukuk skandalına son verilsin ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılsın...Baromuz kurucu üyesi olan arkadaşımıza yapılan haksızlığın sonunakadar takipçisi olacağız...” ifadelerini kullandı.

HUKUKÇULAR: ÇOK İSTİSNA DURUM OLMALI

Öztunç hakkında verilen kararı değerlendiren hukukçular, şahsa iftira suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ev araması kararı alınmasının çok istisna bir durum olduğunu belirtti. Bu tür basit eylem isnatlarında avukat olan bir isme karşı böyle bir kararın alınmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını kaydetti.