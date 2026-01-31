Habertürk
        Son dakika: Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin tali yola yuvarlandığı kazada Barış Sönmez hayatını kaybetti, ağabeyi Vedat Sönmez ile aracı kullanan kuzeni Devrim Sönmez ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:21
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin tali yola yuvarlandığı kazada Barış Sönmez (33) hayatını kaybetti, ağabeyi Vedat Sönmez (36) ile aracı kullanan kuzeni Devrim Sönmez (34) ise ağır yaralandı.

        YAN YATAN KAMYONETTE SÜRÜCÜ SIKIŞTI

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuşadası'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Sönmez'in kontrolünü kaybettiği kamyonet, tali yola yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonette sıkışan sürücü Devrim Sönmez ve yanındaki kuzenlerinden Vedat Sönmez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Kaza sırasında yol kenarına fırladığı belirlenen Barış Sönmez'in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar Devrim ve Vedat Sönmez'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

