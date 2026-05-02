        Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme | Son dakika haberleri

        Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme

        İBB soruşturması kapsamında tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu'nun yaptığı açıklamalar sonrası inceleme başlatıldı

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 15:39
        Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlattı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında "savaş ilanıdır" sözleri nedeniyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçundan inceleme başlattı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastaned...
