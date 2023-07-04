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Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşegül Çolak cinayetinde son dakika gelişmesi: Zaman aşımı... - Haberler
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17 günlük evliyken öldürülmüştü! 20 yıllık dosyada yeni gelişme

İstanbul Çengelköy’de 17 günlük evliyken eşi Barış Çolak tarafından öldürülen 18 yaşındaki Ayşegül Çolak cinayetinde 20 yıllık zaman aşımı doldu. Ayşegül Çolak’ın ailesi, dosyanın zaman aşımına uğrayıp kapanmaması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Adalet Bakanlığı, başvuruyu dosyaya bakan savcılığa gönderdi. 20 yıl önce eşini öldüren katil zanlısı Barış Çolak, olaydan sonra kayıplara karışmıştı

Ayşegül Çolak cinayetinde son dakika gelişmesi: Zaman aşımı... - Haberler

İstanbul Çengelköy'de 20 yıl önce evinde kocası tarafından öldürülen Ayşegül Çolak cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, korkunç olay 30 Haziran 2003’te Çengelköy’de meydana geldi.

17 GÜNLÜK EVLİYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Ayşegül Çolak 18 yaşındaydı. Mutlu bir yuva kurmak için Barış Çolak ile evlendi. Bu evlilik Barış Çolak’ın ikinci evliliğiydi. Düğün sonrası çift balayına gitti. Balayı dönüşünde ise korkunç bir olay yaşandı. 17 günlük evli olan Ayşegül, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

KÖPRÜDEN ATLADI DENİLDİ

Olay sonrası polis harekete geçti. Kayıplara karışan katil zanlısı Barış Çolak’ın köprüden atladığı iddia edildi. Bu iddiaların sahibi de polise ifade veren bir ticari taksi şoförüydü. Barış Çolak’ın taksiye bindiğini ve karşıya geçerken köprüde taksiyi durdurup koşarak köprüden atladığını iddia etti. Ancak yapılan tüm çalışmalarda Barış Çolak’ın köprüden atladığına dair bir iz ve görüntü bulunamadı.

BEKARET KONTROLÜ YAPTIRMIŞ

Katil zanlısı Barış çolak için ayrıca Moldova’ya kaçtığı iddiaları ortaya çıktı. Cinayet sonrası ise ortaya çıkan detaylar şaşırttı. Katil zanlısı Barış Çolak'ın, evlendikten 3 gün sonra Ayşegül Çolak’a bekaret testi yaptırdığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporunda da 17 günlük evliyken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Çolak’ın bakire olduğu belirlendi.

ZAMAN AŞIMI DOLDU

2003’de gerçekleşen cinayetin ardından kayıplara karışan cani koca Barış Çolak tüm aramalara rağmen bulunamadı. Almanya’da görüldüğüne dair iddialar üzerine Alman yetkililerle yazışmalar yapıldı. Ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Cinayet davasının 20 yıllık zaman aşımı 30 Haziran günü doldu.

AİLE ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

20 yıllık zaman aşımı dolan dosya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dosyanın zaman aşımına uğrayıp kapanmaması için Ayşegül Çolak’ın babası Celal Şen Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Katil zanlısının yaşadığını söyleyen baba Şen, "Zanlı zaman aşımı dolarsa ortaya çıkacak" dedi. Şen ailesi, zaman aşımının uzatılıp katilin yakalanarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı gelen bu talebi inceledikten sonra şikayet dilekçesini soruşturmayı sürdüren Kartal Anadolu Adliyesi’nde bulunan cumhuriyet savcılığına gönderdi. Zaman aşımı dolan Ayşegül Çolak’ın dosyasının uzatılıp uzatılmayacağı yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

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