Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak yayınlanıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Elazığ ve Adana'da meydana gelen sarsıntı ile 30 Mayıs son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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