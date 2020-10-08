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Azerbaycan açıkladı! Karabağ bilançosu!

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ederken bugüne kadar Ermenistan hedeflerine yönelik yapılan atışlarda Ermenistan ordusuna verilen zayiat açıklandı. Açıklamada 250 tank ve zırhlı aracın yanı sıra 270 topçu bataryası ve roket atar sistemi dikkat çekti. İşte Karabağ harekatının bilançosu

Son dakika Azerbaycan! Azerbaycan'da son durum ve Karabağ bilançosu! - Haberler

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik verdiği Ermenistan’a yönelik operasyonlar 27 Eylül’den bu yana devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, askeri teçhizat ve diğer savaş ekipmanları imha edildiğini söyledi.

11 KOMUTA KARARGÂH MERKEZİ VURULDU

İHA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamanın devamda ise bugüne kadar yaşanan çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve diğer zırhlı araçlar, 270 topçu bataryası roket atar sistemleri ve havanlar, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri araç ve bir adet S300 hava savunma sisteminin yok edildiğini belirtti.

ERMENİ ORDUSU SİVİLLERİ VURUYOR

Harekatta 1 kent, 1 kasaba ve 26 yerleşim birimi yeniden Azerbaycan'a kavuşurken, Ermeniler cephe hattının dışında Azerbaycan topraklarını hedef aldı.

Ermeni ordusunun havan, top ve füze saldırılarında 30 sivil Azerbaycan vatandaşı şehit olurken 150'ye yakın yaralının da tedavi altına alındığı bildirildi.

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