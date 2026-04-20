        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşma yarına ertelendi | Son dakika haberleri

        'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşma yarına ertelendi

        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam edildi. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 3 no'lu salonda görülen duruşma yarına ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:07 Güncelleme:
        'Aziz İhsan Aktaş' davası yarına ertelendi

        'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

        DHA'nın haberine göre bir önceki duruşmada heyet, sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verildi. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görüldü.

        "AZİZ İHSAN AKTAŞ'I TANIRIM"

        Duruşma 11.00 sıralarında sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada ilk olarak tutuksuz yargılanan İSFALT Genel Müdürü sanık Burak Korzay savunma yaptı. Korzay savunmasında, "Hakkımda, ihale ve ihaleye katılma sürecini engellediğim, gizli bilgiyi paylaştığım ve kamu zararına neden olduğuma dair 3 suç isnat edildi. Benim dönemimde bir şirkete bilgi aktarımı yapılmadı. Ayrıca kamu zararı oluşturduğum iddia ediliyor; ancak tablolarda herhangi bir kamu zararı yoktur. Beraatımı talep ediyorum. Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı tanırım ara ara görüşürdük. Aktaş benden önceki dönemde ihale almıştı. Genel müdür olarak bazı kişilerden şüphe duymam normal ancak gözümle bir şey görmedim" dedi.

        DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

        Sanık savunmaları sonrası 7 mağdur beyanda bulundu. Mağdurlardan Ali Üykü, iddianameye konu olan bazı eylemlerde imzaların kendisinin ve yetkili vekil tarafından atıldığını ifade ederek, şikayetinin bulunmadığını söyledi. Mağdur Erdal Karakış, eylem 13'teki imzanın şirketteki yetkiliye ait olduğunu öğrendiklerini kaydederek, davada şikayetçi olmadığını dile getirdi. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

        "BELEDİYEYE BU PARALAR SÜREKLİ AÇIKTAN GELİR"

        Duruşmada dinlenen tanık Durmuş Yıldırım "Emirhan Akçadağ uçak bileti ve konaklamayla ilgili konularda beni arardı. Kendilerine bilet bulurdum acentede çalışan arkadaşımdan da konaklama ayarlardım. Ödemeleri ben kendi kartımdan yapardım daha sonra Emirhan Akçadağ bana gönderirdi. Emirhan Akçadağ bana elden para öderdi. Bana bir havuz olduğunu ve bu havuzdan paraların ödendiğini söylerdi. Belediyeye bu paralar sürekli açıktan gelirdi dedi bana" dedi.

        DURUŞMADA GERGİNLİK

        Tanık Necati Tosun, "İhsan Bey bana 10 milyon lira çekeceğini ve Mercedes alımında kullanacağını söyledi. Kendisi bana Adana’ya gitmem konusunda ricada bulundu ben de kabul ettim. İhsan Bey bankadan çekip bana teslim etti. Ben de parayı bagajıma koyup oradan ayrıldım Eskişehir yolunda Hakan Toprak ile buluştum ve Adana Ceyhan’a vardık. Okan Doğan’ı oraya bıraktık. Kadir Aydar’ın çiftlik evine geçtik Hakan ile birlikte. Daha sonra Kadir Aydar geldi ve ben de parayı ona teslim ettim" dedi. Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 'Tanık' olarak ifade veren Necati Tosun’a soru sormak üzere söz aldı. Tosun’un, Aziz İhsan Aktaş ile kendisi arasındaki diyalog ve 'Çiftlik evinde para aldığı' iddiasını anlatması üzerine Aydar, "Yalan söylüyor. Sen bunu nereden duydun. O an duymuş gibi söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Şeref ve namusun üzerine böyle yalan söylenmez" diye tepki gösterdi. Aydar "Yalancı" diyerek tepkisini sürdürdü. Mahkeme başkanının talimatıyla Aydar jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken, "Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz. Adam dışarıda ben içerideyim, verin müebbet gitsin o zaman. Hepsi yalancı." diyerek tepki gösterdi.

        DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

        14 tanığın beyanının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 21 Nisan Salı günü saat 10.00’a erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 579 sayfalık iddianamede Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

        İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

        Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

        İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor. Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
