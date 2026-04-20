'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

DHA'nın haberine göre bir önceki duruşmada heyet, sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verildi. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görüldü.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'I TANIRIM"

Duruşma 11.00 sıralarında sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada ilk olarak tutuksuz yargılanan İSFALT Genel Müdürü sanık Burak Korzay savunma yaptı. Korzay savunmasında, "Hakkımda, ihale ve ihaleye katılma sürecini engellediğim, gizli bilgiyi paylaştığım ve kamu zararına neden olduğuma dair 3 suç isnat edildi. Benim dönemimde bir şirkete bilgi aktarımı yapılmadı. Ayrıca kamu zararı oluşturduğum iddia ediliyor; ancak tablolarda herhangi bir kamu zararı yoktur. Beraatımı talep ediyorum. Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı tanırım ara ara görüşürdük. Aktaş benden önceki dönemde ihale almıştı. Genel müdür olarak bazı kişilerden şüphe duymam normal ancak gözümle bir şey görmedim" dedi.

DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

Sanık savunmaları sonrası 7 mağdur beyanda bulundu. Mağdurlardan Ali Üykü, iddianameye konu olan bazı eylemlerde imzaların kendisinin ve yetkili vekil tarafından atıldığını ifade ederek, şikayetinin bulunmadığını söyledi. Mağdur Erdal Karakış, eylem 13'teki imzanın şirketteki yetkiliye ait olduğunu öğrendiklerini kaydederek, davada şikayetçi olmadığını dile getirdi. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

"BELEDİYEYE BU PARALAR SÜREKLİ AÇIKTAN GELİR"

Duruşmada dinlenen tanık Durmuş Yıldırım "Emirhan Akçadağ uçak bileti ve konaklamayla ilgili konularda beni arardı. Kendilerine bilet bulurdum acentede çalışan arkadaşımdan da konaklama ayarlardım. Ödemeleri ben kendi kartımdan yapardım daha sonra Emirhan Akçadağ bana gönderirdi. Emirhan Akçadağ bana elden para öderdi. Bana bir havuz olduğunu ve bu havuzdan paraların ödendiğini söylerdi. Belediyeye bu paralar sürekli açıktan gelirdi dedi bana" dedi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Tanık Necati Tosun, "İhsan Bey bana 10 milyon lira çekeceğini ve Mercedes alımında kullanacağını söyledi. Kendisi bana Adana’ya gitmem konusunda ricada bulundu ben de kabul ettim. İhsan Bey bankadan çekip bana teslim etti. Ben de parayı bagajıma koyup oradan ayrıldım Eskişehir yolunda Hakan Toprak ile buluştum ve Adana Ceyhan’a vardık. Okan Doğan’ı oraya bıraktık. Kadir Aydar’ın çiftlik evine geçtik Hakan ile birlikte. Daha sonra Kadir Aydar geldi ve ben de parayı ona teslim ettim" dedi. Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 'Tanık' olarak ifade veren Necati Tosun’a soru sormak üzere söz aldı. Tosun’un, Aziz İhsan Aktaş ile kendisi arasındaki diyalog ve 'Çiftlik evinde para aldığı' iddiasını anlatması üzerine Aydar, "Yalan söylüyor. Sen bunu nereden duydun. O an duymuş gibi söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Şeref ve namusun üzerine böyle yalan söylenmez" diye tepki gösterdi. Aydar "Yalancı" diyerek tepkisini sürdürdü. Mahkeme başkanının talimatıyla Aydar jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken, "Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz. Adam dışarıda ben içerideyim, verin müebbet gitsin o zaman. Hepsi yalancı." diyerek tepki gösterdi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

14 tanığın beyanının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 21 Nisan Salı günü saat 10.00’a erteledi.