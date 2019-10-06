Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman’daki Cudi Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde, 55 yaşındaki Hamit Dal, çocukları tarafından öldürülerek Hasankeyf yakınlarında Dicle Nehri kenarına gömüldü. Dal'ın çocukları cinayeti kapatmak amacıyla babaları için kayıp ilanı verip sokak sokak aradılar.
Aile fertleri tarafından öldürülen 55 yaşındaki Hamit Dal.
EŞİ, KIZI VE OĞLU DA TUTUKLANDI
Çevredeki kameraların incelenmesinin ardından aile fertleri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hamit Dal’ın eşi, kızı, oğlu ve aracı evin önüne getiren bir kişi tutuklandı.
Ağabeyinin cinayetini çözen Mehmet Ali Dal.
KARDEŞİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ
Öldürülen Hamit Dal’ın kardeşi Mehmet Ali Dal dedektif gibi çalışarak katil zanlılarını ortaya çıkardı. Katil zanlısı yeğenlerinin çelişkili konuşmalarının üzerine evin karşısındaki camiye ait güvenlik kameralarını inceleyen M. Ali Dal ağabeyinin evine sabah erken saatlerde bir aracın girdiğini görmesi üzerine ağabeyin ailesinden şüphelendi.
DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞTI
Aile fertleriyle konuşan M. Ali Dal ağabeyinin yeğenleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. M. Ali Dal durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri daha sonra Cudi Mahallesi'ndeki Dal Ailesi'ne ait eve giderek şüphelileri gözaltına aldı.
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