Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, apartman girişinde ölü bulundu.

KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU

İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Erkan Cömert (52) olduğu tespit edildi.

EVİNİN GİRİŞİNDE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Cömert'in yaklaşık 100 metre ileride bulunan evinin girişinde ve evin içinde kan izlerine rastlandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın detayları ortaya çıktı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE DÜŞMÜŞ

Şahsın gece saat 01.00 sıralarında taksiyle evine geldiği, dışarıda alkol aldığı ve alkolün etkisiyle apartman merdivenlerinden çıkarken düştüğü belirlendi.

DÜŞE KALKA İLERLERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Merdivenden düşerek yaralanan şansın, alkolün de etkisiyle düşe kalka yürüyerek yaklaşık 100 metre ilerlediği, burada yeniden düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.