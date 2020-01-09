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HaberlerDünyaSon dakika! Bağdat'ta patlama sesleri

Bağdat'ta patlama sesleri

Son dakika haberi... Reuters'ın haberine göre Bağdat'ta iki büyük patlama meydana geldi. Bağdat polisinin verdiği bilgiye göre ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu 'Yeşil Alan'a 2 katyuşa füzesi düştü

Bağdat
Reuters / HABERTURK.COM

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre Irak'ın Bağdat'ta iki büyük patlama meydana geldi.

Öte yandan Bağdat polisinin verdiği bilgiye göre, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu 'Yeşil Alan'a 2 katyuşa füzesi düştü.

Irak Ordu'ndan yapılan açıklamada ise füzelerden en az birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre uzağına düştüğü, olayda ölü veya yaralının olmadığı ifade edildi.

Füzelerin düştüğü bölgede alevlerin yükseldiği belirtilirken, Bağdat'ta siren seslerinin duyulduğu de gelen bilgiler arasında. 

Ayrıntılar gelecek...

 

 

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