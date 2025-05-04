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        Haberler Gündem Bahçeli'den Özgür Özel'e saldırıya tepki

        Bahçeli'den Özgür Özel'e saldırıya tepki

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırı provokasyonuna tepki gösterdi. Bahçeli, "Bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:05
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        Bahçeli: Bahse konu provokasyon düşündürücüdür
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        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım şöyle:

        Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

        Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.

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        Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

        Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir.

        Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır.

        Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

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