MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesinde konuştu.

"GELİŞMELER HAZİNDİR"

"Batıya ırkçılık demir atmıştır" diyen MHP lideri, "İslamofobi, fanatizm, yabancı düşmanlığı ana akım bir fikir ve siyaset haline gelmiştir. 'Türkler geliyor' diye çocuklarını korkutan aileler, aynısını yine yapmaktadır. Gelişmeler hazin ve hezeyandır. 2018 yılında silahlanmaya harcanan para 1,8 trilyon dolardır. Kılıçdaroğlu’da milli silah sanayinin gelişmesine itiraz ediyor. Teslim olmamızı istiyor. Süngümüzün düşmesinin derdinde. Bu kadar Türkiye’ye yabancı ve uzak" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sahnenin önünde PKK/YPG’yle mücadele ediyoruz. Ama sahne arkasında ABD ve Avrupa ülkeleriyle kıyasıya çatışıyoruz. Doğrusu budur. Geçtiğimiz günlerde Suriye’de Fırat Nehri üzerindeki Tışrin Barajı’ndaki bir üstteki sözde devir teslim Rus Bayrakları ve YPG paçavraları eşliğinde yapıldı. Hani Astana? Nerede Soçi? Nereye gitti 22 Ekim tarihli mutabakat? ABD çıkıyor Rusya giriyor, Rusya çıkıyor ABD giriyor. Birbirlerinin ayaklarına basmıyorlar. Fiilen nüfuz bölgesi oluşturmuşlar. Suriye’yi kafalarda bölmüşler.

Esad suçludur, katildir, kendi halkına ölüm saçmıştır. Direkt görüşme ve temas onun yaptıklarını meşrulaştırır, ama farklı kanallardan Suriye Arap Cumhuriyeti'yle, Suriye halkıyla görüşmek, konuşmak ve anlaşmak mümkündür. Diplomasi çok boyutlu olmalıdır. Aktif ve çözüm odaklı olmalıdır. Sahada kazandıklarımız masalarda heba edilmemelidir. Suriye bizim iç meselemiz haline dönüşmüştür."

"TEHLİKELİ BİR ARAYIŞ VAR"

Bahçeli, farklı ülkelerdeki sokak eylemlerini değerlendirerek, "Gezi olaylarının bile mumla aranacağını iddia eden hainler ortalıkta cirit atıyor. Tehlikeli bir arayış var. Vahim olaylara sahne olan ülkelerin hepsi birbirine benziyor. Ekonomik sorunlar, adaletsizlik, eşitsizlik, demokrasi ayıpları hepsinin ortak motivasyonu. Türkiye’yi bu şablona uydurmak isteyenlerin başını da CHP çekiyor. Sandıkta bulamadığını sokakta bulmaya çalışanlar biliniz ki, milletin demir yumruğunu kafasına yer" diye konuştu.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"

Ekonominin son durumunu değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "CHP’nin, İP’in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. Ekonomik dengelenme süreci başarılıdır. Makro ekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir. Gün birlik olma günüdür" dedi.

"HERKES HESABINI 2023’E GÖRE YAPSIN"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Devlet Bahçeli, "HDP’nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır" ifadelerini kullandı.