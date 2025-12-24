Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Bahçeli: Uçak kazası düşündürücü ve üzücü

        Bahçeli: Uçak kazası düşündürücü ve üzücü

        MHP lideri Devlet Bahçeli, düşen Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:33
