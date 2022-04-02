Bahis çetesine operasyon! Para transferi elden! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı kaynaklı sitelerle kurdukları ağ sayesinde yasa dışı sanal bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 20 kişiyi tespit etti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

20 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının mahkemeye çıkarılan şahıslardan 9’unun tutuklandığı, 10’unun “Adli Kontrol Şartı” ile serbest bırakıldığı aktarıldı.

Diğer bir kişinin ise "Suça Sürüklenen Çocuk” olduğu ve savcılıktan serbest bırakıldığı belirtildi.

PARA AKIŞINI ELDEN YAPMIŞLAR

Zanlıların, bahis oynattığı oyuncuları kayıt etmek için kullanıcı adı ve şifre verdikleri, para akışını elden yaparak takip edilmesinin önüne geçmeye çalıştıkları ve organizasyonları 3 farklı grup halinde gerçekleştirdikleri öğrenildi.