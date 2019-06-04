Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.

Kuzey Irak'a düzenlenen Pençe Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi" dedi

Akar, "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler." ifadesini kullandı.