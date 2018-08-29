Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği reform süreci kapsamında dört bakan tarafından ortak olarak düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomide güçlü mali politikalara ve enflasyonla mücadeleye dikkat çeken Bakan Albayrak, Türkiye'nin finansal sisteminin meydan okumalara karşı finansal gücünü çok güçlü inşa etmek durumunda olduğunu belirtti. Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Çok tarihi bir süreç, önemli bir zaman. Önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı konusunda bakanımız da bahsetti. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Bundan sonraki süreçte bu toplantıların ehemmiyetini değerlendirmemiz gereken bir süreç.

10 Ağustos tarihi itibariyle ekonomimiz hedef alındı. Gerginlik en üst seviyeye çıktı. AB, Almanya ve Fransa başta olmak üzere müttefiklik ruhuna uygun açıklamalar geldi. Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük. Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık.

2019 ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÇOK GÜÇLÜ BİR YIL OLACAK

Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı.

Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı.

Enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alarak uygulayacağımız politikalar, güçlü mali politikalarla, MB ve paydaşlarımızla birlikte enflasyonla mücadele açısından çok güçlü bir yıl olacak. Türkiye finansal sistemi güçlü meydan okumalara karşı finansal gücünü çok güçlü mimari inşa etme durumunda. Bu noktada da kurumlarımız daha etkili yer alacak. Yerli ve yabancı yatırımcı kaynak çeşitliliği noktasında farklı bir noktaya taşıyacağız.

Bakan Albayrak, eylül ayında Alman mevkidaşıyla görüşeceğini ve haftaya da bir İngiltere ziyaretinin söz konusu olduğunu belirtti. Bu iki ziyaret arasında önemli bir başka ülkeyi de ziyaret edeceğini vurgulayan Albayrak, ülkenin ismini şimdilik vermedi.



Bakan Albayrak, gelen bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı;



Ekonomi merkezli, dolar merkezli tehdit edildiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bundan dünyadaki bütün ülkeler etkileniyor. Yeni bir süreci yönetme motivasyonu söz konusu. ABD'nin bu çıkışları, adımları Türkiye gibi, Avrupa içinde soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Pazartesi Fransa ziyareti, önümüzdeki hafta bir İngiltere, Eylül'ün ilk haftası Almanya ziyareti olacak.

Diplomasi ile her şey çözülür. İki taraf irade koyuyorsa sorunları çözersiniz. Ama bir taraf irade koymuyorsa ona başka bir çözüm ararsınız.

Ortak aksiyon konusunda önemli bir süreç yaşıyoruz. Gayet olumlu bir süreç devam ediyor. Bunu söyleyebilirim

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