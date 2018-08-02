Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Karar bizim için kabul edilebilir değil. Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur." derken, "Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Albayrak; kısa, orta vadeli farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerin pozitif ilerlediğini belirterek şöyle konuştu:

Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimiz.

Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Sürecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ