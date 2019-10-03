Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 26 ay sonra tek haneye gerileyen enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada Bakan Albayrak'ın mesajında paylaştığı #SonundaKazanacağız hashtagi Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.