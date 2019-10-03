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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! İşte Eylül ayı enflasyon oranları - Haberler

SON DAKİKA! Eylül ayı enflasyonu açıklandı

HABERTURK.COM

Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,99, yıllık 9,26 oldu. Geçen yılın aynı ayında yüzde 6,30 olan enflasyon böylelikle baz etkisiyle tek haneye inmiş oldu. Kira artışları için önem taşıyan 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 18,27 olurken, aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu. Yıllık en fazla artış ise yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

son dakika

Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. buna göre aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon ise 9,26 olarak tek haneye indi. 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 18,27 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuş ve bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanmıştı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ SİGARA VE ALKOLDE

Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

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