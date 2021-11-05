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Haberler Sosyal Güvenlik İşçi SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?
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SON DAKİKA! Bakan Bilgin: Asgari ücret meslesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meslesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak. Asgari ücretle ilgili Türkiye çapında anket yapıyoruz.Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi

SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?
AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meslesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak. Asgari ücretle ilgili Türkiye çapında anket yapıyoruz. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."

Sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçişiyle ilgili Bakan Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

BAKAN ELVAN DA MESAJ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" demişti.

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