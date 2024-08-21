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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes taslağının son durumu ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:33
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        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

        ABD tarafının talebi üzerine yapıldığı bildirilen görüşmede, iki bakanın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumunu ele alındığı belirtildi.

        Bakan Blinken, ABD tarafının ateşkesle ilgili son taslağını İsrail ve Hamas'a kabul ettirmek için bölgede olduğu bilinirken, dün yapılan açıklamada taslağın Netanyahu tarafından kabul edildiği duyurulmuştu. Hamas tarafı ise daha önce anlaşılan taslaktan farklı bir taslak olduğu gerekçesiyle anlaşmanın kabulüne soğuk yaklaşıyor.

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