Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ilan edilen ateşkesin devamı ve insani yardımlar ele alındı.
Giriş: 16.10.2025 - 16:47 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede Gazze'de ilan edilen ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.
İkili, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanan dörtlü anlaşmanın maddelerinin uygulanma sürecini de görüştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ