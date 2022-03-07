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Bakan Nebati'den önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşuyor. Nebati konuşmasında fiyat istikrarını sağlamanın birinci öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bakan Nebati, "20 Aralık öncesinde manipülatif hatta ihanete varan hareketlerin arkasında kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyoruz şeklinde" konuştu. Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stokumuz var. Kuyruk var, yokluk var gibi söylentileri yayanlar ülkeye ihanet ediyor. Operasyon çekenlere karşı biz de operasyon çekeceğiz" dedi

Son dakika: Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşuyor. Nebati konuşmasında fiyat istikrarını sağlamanın birinci öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, "20 Aralık öncesinde manipülatif hatta ihanete veren hareketlerin arkasında kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyoruz şeklinde" konuştu. Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stokumuz var" şeklinde konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Fiyat istikrarının sağlanması birinci önceliklerimizden birisi. Enflasyonla mücadele sabırlı olmayı ve kararlı adımlar atmayı gerektirmekte. Tüm kurumlarla tam uyum ve istişare içinde çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu bağlamda fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine yönelik kurduğumuz Fiyat İstikrar Komitesini aktif bir şekilde kullanıyoruz. Geçen hafta 3. toplantımızı gerçekleştirdik

- Gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmak ve halkımızın gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 8'e indirdik.

- 20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenleri kim olduğunu biliyoruz ve gereğini yapıyoruz.

- Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin dünkü ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen, etmeyi sevk eden yağ stoku bitmiştir gidip alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Bugün stoklarındaki Ayçiçek yağı hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağımız var.

'TÜRKİYE BİR TARIM ÜLKESİ'

-Sizin aracılığınızla çok net söylüyorum. Bunun altında kalırsınız, Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi; sanal sonradan üretilmiş fotoğraflarla, ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var yağ bitmiştir bir takım ihanete varan söylemlerle, destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz.

'ZORLUKLAR PAYLAŞILARAK ÇÖZÜLÜR'

-Zorluklar paylaşılarak, destek vererek, yan yana durarak çözülür. Zorlukları fırsat bilerek, birine çelme takarak ülkeye zarar vererek geçiştirilmez. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları, enflasyon, karşısında hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirilmeyecek. Bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Elbette bir zorluk yaşıyoruz ve buz zorluk bizden kaynaklanan bir zorluk değil. Küresel bir zorluk.

-Dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesine varacak şekilde piyasayla oynuyor diye sormak lazım. Vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesini desteklemek için ürün bazında özellikle fiyat kıyaslaması yapılabilen ürünlerin de geçmiş dönem fiyatlarının takip edilebildiği ve satıcı firmalarının da değerlendirmelerinin incelenebileceği "Birlikten Berekete" isimli projeyi hayata geçiriyoruz.

-Ne mutlu bize ki bu ülkeye alın teri döküyoruz, ne mutlu bize ki bu ülke için kadınımızla erkeğimizle çalışıyoruz, ne mutlu bize ki bu bayrağın keyfini yaşıyoruz, ne mutlu bize ki bu ülkede Anadolu'da ve Trakya'da Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan fertleriz. Enflasyonla mücadele timimiz hareket halinde kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Şu anda gittiğimiz yerler iyi biliyor. Elbette küresel arzdan kaynaklanan bir problem var, elbette sorunlar var. Bu sorunlardan çıkar elde edenlere karşı da timimiz hareket halinde.

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

-Türkiye Ekonomi modeli dünyaya örnek olacak. Kişi başına gelirimiz artacak, ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. Gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Her türlü enstrümanı kullanmaya devam edeceğiz. Ev hanımımız çalışan kadınlar erkekler ufacık bir tasarrufu olanlar bile bütün tasarruflarından gelir, nema elde edecek şekilde mutlak suretle değerlendirilecekler.

-Kur korumalı hesapla dünyaya örnek olduk. Çok ciddi bir şekilde döviz hesaplara girdi, TL bu enstrümana giriş yaptı. Altın tasarruf sistemi kurduk ve altın tasarruf sistemi ile mutlak suretle Türkiye'de atıl duran altını ekonomiye kazandıracağız.

-KDV'de gıdada ve enerjini bir bölümünde indirim yaptık, sadeleştirmeye devam edeceğiz. Bu hafta itibarıyla da kamuyla iş yapan müteahhitlerimizin gecikmiş vergi borcuyla ilgili sessiz sedasız bir şekilde ama piyasayı rahatlatacak ve sonraki adımlarda daha da genişleyecek mahsuplaşmayı getirdik.

Devamı geliyor...

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