Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor.

İşte Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

- Küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun ülkemize de yansıdığının farkındayız. Problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için yolumuza devam ediyoruz.

- Her yerde, her şerde bir hayrın olduğunu biliyoruz. 20 yılda kronikleşmiş bir çok sorunu nasıl yoluna koyduysak bugün sorunları da yoluna koyacağız, kimsenin kuşkusu olmasın.

-ABD'de G20 toplantılarında da çok yoğun bir toplantı serisi gerçekleştirdik ve döndük.

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