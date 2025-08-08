Habertürk
        Son dakika: Bakan Tunç: Soruşturma 1 yıl önce bir ihbarla başlatıldı

        Bakan Tunç: Soruşturma 1 yıl önce bir ihbarla başlatıldı

        Adalet Bakanı Tunç, sahte e-imza soruşturması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Soruşturma 13 Ağustos 2024 tarihinde bir ihbarla başlatıldı. 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 37 kişi tutuklandı. Soruşturma gizli ama bir kamu zararı oluşmaması için tüm kurumlar bilgilendirildi. Belirlenen sahte belgelerle ilgili tedbirler alındı." dedi. Bakan Tunç, CHP lideri Özel'in "İBB borsası" iddiası hakkında da, "Özel, yargı mensuplarımıza yakışıksız ifadeler kullanıyor. Bu soruşturmalar siyasi soruşturmalar demek bir kere hukuk devletinde olmaz. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altına alan ifadelerden kaçınmak gerekiyor. Kanıtlar varsa ilgili yargı makamlarına ulaştırırsınız. Kimin elinde belge varsa yargı makamına versin" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:44 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:46
        "Soruşturma 1 yıl önce bir ihbarla başlatıldı"
