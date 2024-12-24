Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austine ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austine ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapıldı.
Açıklamada "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 24 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.