Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 24 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/Do5glwud2H