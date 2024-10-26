Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Bakan Yerlikaya şehit ve gazi ailelerini kabul etti | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya şehit ve gazi ailelerini kabul etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, "Şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit ve gazi aileleri İçişleri Bakanlığı'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

        Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getiren bu projede, kadınlar ve genç kızların ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel öneme sahip değerleriyle buluşturulduğunu bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

        "İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkari'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a misilleme!
        İsrail'den İran'a misilleme!
        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası